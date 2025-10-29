На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Надзирательницу судят за секс с заключенным в комнате для молитв и контрабанду наркотиков

Metro: в Англии судят сотрудницу тюрьмы, занявшуюся сексом с заключенным
true
true
true
close
PA

Сотрудница британской тюрьмы HMP Coldingley в графстве Суррей Изабель Дейл предстанет перед судом по обвинению в сексуальных связях с заключенным в комнате для молитв и участии в контрабанде наркотиков, пишет Metro.

Как сообщает суд, Дейл вступила в интимную связь с 31-летним заключенным Шахидом Шарифом, осужденным за ограбление. Их половой акт произошел в тюремной молитвенной комнате, где, по данным следствия, также присутствовали двое других заключенных, выполнявших роль «наблюдателей». После этого инцидента Шарифа перевели в другую тюрьму.

По версии обвинения, между Дейл и Шарифом установились тесные отношения: женщина управляла его аккаунтом в соцсетях, использовавшимся для торговли наркотиками, и помогала переправлять в тюрьму запрещенные вещества. В багажнике автомобиля Дейл полиция обнаружила упаковочные материалы, приспособленные для сокрытия контрабанды, а также обручальное кольцо, которое, по словам женщины, было подарком от Шарифа.

Следствие утверждает, что Суррей также состояла в интимных отношениях как минимум с одним другим заключенным — мужчиной по имени Коннор Мани, с которым у нее была активная переписка. На телефоне сотрудницы были найдены любовные сообщения, фотографии и переводы денег осужденным.
Прокурор Киран Бранд заявил, что действия Дейл представляют собой грубое нарушение служебных обязанностей и компрометируют безопасность исправительных учреждений.

Ранее судья оказалась под следствием за поцелуй с заключенным.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами