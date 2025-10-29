Надзирательницу судят за секс с заключенным в комнате для молитв и контрабанду наркотиков

Сотрудница британской тюрьмы HMP Coldingley в графстве Суррей Изабель Дейл предстанет перед судом по обвинению в сексуальных связях с заключенным в комнате для молитв и участии в контрабанде наркотиков, пишет Metro.

Как сообщает суд, Дейл вступила в интимную связь с 31-летним заключенным Шахидом Шарифом, осужденным за ограбление. Их половой акт произошел в тюремной молитвенной комнате, где, по данным следствия, также присутствовали двое других заключенных, выполнявших роль «наблюдателей». После этого инцидента Шарифа перевели в другую тюрьму.

По версии обвинения, между Дейл и Шарифом установились тесные отношения: женщина управляла его аккаунтом в соцсетях, использовавшимся для торговли наркотиками, и помогала переправлять в тюрьму запрещенные вещества. В багажнике автомобиля Дейл полиция обнаружила упаковочные материалы, приспособленные для сокрытия контрабанды, а также обручальное кольцо, которое, по словам женщины, было подарком от Шарифа.

Следствие утверждает, что Суррей также состояла в интимных отношениях как минимум с одним другим заключенным — мужчиной по имени Коннор Мани, с которым у нее была активная переписка. На телефоне сотрудницы были найдены любовные сообщения, фотографии и переводы денег осужденным.

Прокурор Киран Бранд заявил, что действия Дейл представляют собой грубое нарушение служебных обязанностей и компрометируют безопасность исправительных учреждений.

