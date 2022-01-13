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Судья оказалась под следствием за поцелуй с заключенным

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Судья из Аргентины оказалась под следствием за поцелуй с осужденным за убийство полицейского, пишет Daily Mail. Сообщается, что женщина также добивалась смягчения приговора для возлюбленного.

Поцелуй судьи из провинции Чубут Мариэль Суарес с Кристианом Бустосом попал на камеры видеонаблюдения в тюрьме, где содержится мужчина. Женщина входит в состав коллегии судей, которые решают, следует ли приговорить аргентинца к пожизненному лишению свободы за убийство полицейского в 2009 году.

За неделю до инцидента Суарес проголосовала за то, что Кристиан заслуживает снисхождения и добивалась смягчения приговора. После того, как кадры с поцелуем стали достоянием общественности, Мариэль прокомментировала ситуацию.

«У меня нет никаких отношений с этим человеком, кроме рабочих. У нас были секретные переговоры, рядом стояли люди, поэтому мы общались близко друг к другу», — рассказала судья.

Верховный суд провинции начал расследование дела в отношении Суарес. Бустос же был приговорен к пожизненному сроку.

Ранее в США женщина через поцелуй пыталась передать заключенному наркотики.

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