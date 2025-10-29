На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Жаркая погода в 2024 году привела к потере $1 трлн

Lancet: жаркая погода в 2024 году привела к потере $1 трлн
true
true
true
close
Shutterstock

Жаркая погода в 2024 году привела к потере рекордных 639 миллиардов потенциальных человеко-часов, что соответствует 1,09 трлн долларов. Информация указана в исследовании журнала Lancet.

Из-за жаркой погоды в 2024 году было потеряно рекордные 639 млрд потенциальных человеко-часов, говорится в журнале. Это на 98% больше, чем в 1990-е годы.

«Человеко-часы, потерянные в 2024 году, привели к потенциальным потерям в размере 1,09 триллиона долларов - почти 1% глобального внутреннего продукта», — говорится в сообщении.

Недавно международная группа ученых пришла к выводу, что за последние 50 лет резкие перепады температур стали чаще на 60% территории планеты. К 2100 году их частота вырастет еще на 6–8%, а число людей, страдающих от аномалий, удвоится, если выбросы CO₂ не сократятся.

Ученые из США, Китая и Канады проанализировали данные о дневных температурах за 62 года (1961–2023) и создали климатическую модель, учитывающую текущие тенденции выбросов CO₂. Результаты показали, что частота и масштабы температурных аномалий стабильно растут из-за глобального потепления.

Ранее москвичам рассказали о погоде в ноябре.

