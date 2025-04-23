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Климатологи предупредили о катастрофе из-за рекордной жары на планете

NC: ученые предупредили об удвоении жертв температурных аномалий к 2100 году
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Oliver Gerhard/imageBROKER.com/Global Look Press

За последние 50 лет резкие перепады температур стали чаще на 60% территории планеты. К 2100 году их частота вырастет еще на 6–8%, а число людей, страдающих от аномалий, удвоится, если выбросы CO₂ не сократятся, сообщает международная группа ученых в журнале Nature Communications (NC).

С 1961 по 2023 год климатологи зафиксировали учащение резких потеплений и заморозков, вызванных глобальным потеплением. Эти аномалии уже нанесли значительный ущерб: массовая потеря урожаев в США и Европе, разрушение инфраструктуры и экономические потери. По прогнозам ученых, при сохранении текущих темпов выбросов парниковых газов к 2100 году интенсивность температурных перепадов увеличится на 7%, а число пострадавших от них людей удвоится. Особенно сильно пострадают развивающиеся регионы — в странах Африки южнее Сахары и Латинской Америки риски затронут в 4–6 раз больше населения, чем сейчас.

«Резкие колебания не дают времени адаптироваться к жаре или холоду. Они усугубляют последствия экстремальной погоды. Без снижения выбросов к концу века под удар попадут миллиарды», — пояснил профессор Ло Мин из Университета Сунь Ятсена, руководитель исследования.

Ученые из США, Китая и Канады проанализировали данные о дневных температурах за 62 года (1961–2023) и создали климатическую модель, учитывающую текущие тенденции выбросов CO₂. Результаты показали, что частота и масштабы температурных аномалий стабильно растут из-за глобального потепления.

Авторы исследования призывают включить меры по борьбе с резкими перепадами температур в глобальные климатические стратегии. Особое внимание следует уделить уязвимым регионам, таким как Африка и Латинская Америка, где последствия будут наиболее разрушительными.

Ранее ученые выяснили, как нагрев Солнца негативно сказывается на Земле.

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