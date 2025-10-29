На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Полицейский из Ингушетии шантажировал знакомого и лишился работы

В Ингушетии бывший полицейский получил условный срок за шантаж и вымогательство
Global Look Press

Полицейский из Ингушетии шантажировал знакомого по переписке и попал на скамью подсудимых. О решении суда по делу о вымогательстве сообщает СУ СКР по республике.

В марте 2025 года сотрудник МВД, занимавший должность оперуполномоченного центра «Э», использовал чужой аккаунт в соцсети, чтобы переписываться с 22-летним местным жителем. Затем он потребовал у собеседника 100 тыс. рублей, пригрозив раскрыть личную информацию и сведения о его частной жизни.

Потерпевший не стал платить и обратился в полицию. Подозреваемого задержали в городе Малгобек и отправили под домашний арест. В итоге он лишился работы и предстал перед судом.

Суд назначил экс-полицейскому полтора года условного лишения свободы с испытательным сроком один год. Кроме того, ему запретили занимать должности в правоохранительных органах в течение полутора лет.

Ранее в Калининграде осудили экс-полицейских, которые пытали людей и подбрасывали наркотики.

