Умер актер дубляжа Гриневич

Актер дубляжа Андрей Гриневич скончался в возрасте 69 лет
kino-teatr.ru

Актер дубляжа Андрей Гриневич, дублировавший на русский язык актера Брюса Уиллиса в фильмах «Крепкий орешек 2» и «Осада», умер в возрасте 69 лет. О его смерти сообщил на своей странице во «ВКонтакте» его коллега, актер озвучки Ислам Ганджаев.

Он отметил, что не стало «потрясающего артиста, режиссера и наставника», который оказал на него сильное влияние и сделал тем, кем он является сейчас.

В профессиональном сообществе «Русский дубляж» подчеркнули, что Гриневич испытывал серьезные проблемы со здоровьем в последние месяцы и уже не работал в сфере актерского дубляжа, но до последнего участвовал в проектах как режиссер.

Андрей Гриневич дублировал не только Брюса Уиллиса, но также был голосом Алека Болдуина в «Деловой женщине». Озвучивал Чарли Шина, Шона Коннери, Майкла Мэдсена, Дэнниса Куэйда, Мэла Гибсона, Джеффри Дина Моргана, Владимира Шевелькова и многих других.

В качестве режиссера он работал над проектами «Телефонная губка», «Военный ныряльщик», «Легенды осени», «Дом большой мамочки», сериалами «Терапия», «Платонические отношения», многими сезонами «Губки Боба», «Покемонов» и «Щенячьего патруля».

Ранее российский актер Роман Попов умер в возрасте 40 лет из-за тяжелой болезни.

