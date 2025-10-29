В базу «Миротворца» внесли данные 25 младенцев

В базу сайта «Миротворец» внесли еще 25 детей в возрасте до трех лет

В базу украинского сайта «Миротворец» внесены персональные данные еще 25 детей в возрасте двух-трех лет. Об этом сообщает РИА Новости.

29 октября на сайте появилась информация о 19 детях в возрасте трех лет, а также шести двухлетних малышах. Их обвиняют в «сознательном нарушении государственной границы Украины», а также в «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины».

Публикация личных данных несовершеннолетних происходит не впервые. Так, 25 октября на украинский сайт «Миротворец» была добавлена информация на 25 детей 2022 и 2023 годов рождения. Уточняется, что большая часть детей — граждане Украины.

Сайт «Миротворец» известен также обнародованием данных журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, которых называли «изменниками родины». В связи с тем, что в базе указаны контактные данные этих людей, в адрес некоторых из них поступали угрозы.

Ранее на Украине мужчина с ножом взял в заложники детей, требуя отсрочку от мобилизации.