Пара купила старый дом и обнаружила сюрприз под ковром

В Великобритании влюбленная пара купила дом и обрадовалась из-за уложенного в нем елочкой паркета. Об этом сообщает What's The Jam.

Сэм Фрит и Бека Грейс из Лестера, графство Лестершир, переехали в новый дом в октябре и сразу занялись уборкой. В первую очередь они решили убрать старый ковер в прихожей, под которым с удивлением обнаружили паркет почти в идеальном состоянии.

Грейс рассказала в интервью What's The Jam, что они с партнером были шокированы находкой, поскольку не ожидали найти что-то настолько красивое. По ее мнению, паркет хорошо сохранился из-за ковров.

Женщина отметила, что самостоятельная укладка такого паркета в прихожей обошлась бы им примерно в 1,8 тысячи фунтов стерлингов (около 190 тысяч рублей). По словам Грейс, они с Фритом давно мечтали купить старый дом и отреставрировать его, сохранив исторический интерьер, поэтому обнаруженный паркет стал для них настоящим подарком.

В апреле британец, который 13 лет назад выиграл £148 млн в лотерее, съехал из особняка, чтобы жить с мамой.

Ранее дайвер купил затонувший корабль времен Первой мировой войны.