На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Официантка хотела запечь зефир на костре, но случайно подожгла ребенка

Daily Record: в Шотландии официантка случайно подожгла ребенка
true
true
true
close
Shutterstock/FOTODOM

Официантка хотела запечь зефир на костре, но случайно подожгла ребенка, пишет Daily Record.

В шотландском городе Эйрдри 10-летний мальчик получил тяжелые ожоги лица и тела, когда его внезапно охватило пламя из декоративной костровой ямы прямо во время ужина в ресторане. Школьник и его 14-летняя сестра жарили зефир у декоративного «костра», когда пламя внезапно потухло.

Официантка, которой на момент случившегося было 16 лет, попыталась вновь зажечь горелку, сначала с помощью зажигалки, а затем — вылив на нее жидкое топливо. В тот момент произошла вспышка: остаточное пламя мгновенно воспламенило пары топлива, и огонь охватил стол и находившихся рядом людей.

Испуганная мать ребенка бросилась тушить пламя голыми руками, а другой посетитель оказал первую помощь. Позже врачи сообщили родителям, что очки мальчика спасли ему зрение. Он получил ожоги лица, уха, бровей и ресниц, а также серьезные травмы кожи, из-за которых года проходил лечение в ожоговом отделении.

«После происшествия он страдал от тревожности и бессонницы, а врачи диагностировали у него пограничное посттравматическое стрессовое расстройство», — сообщила прокурор Кристина Келли.

Суд установил, что несовершеннолетним сотрудникам ресторана не разрешалось разжигать горелки — это должна была делать только администрация. Однако персонал не прошел необходимого инструктажа, и руководство не обеспечило надлежащий контроль.

Компания Monterey Jack's, владевшая сетью из десятка ресторанов по всей Шотландии, признала вину по двум пунктам обвинения в нарушении Закона о здоровье и безопасности на рабочем месте.

«Мы берём на себя полную ответственность и глубоко сожалеем о случившемся. После инцидента все костровые ямы были немедленно удалены из наших ресторанов», — говорится в заявлении.

Судебное заседание по этому делу состоится в декабре 2025 года.

Ранее трехлетний ребенок проглотил светящуюся батарейку и оказался в больнице.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами