Официантка хотела запечь зефир на костре, но случайно подожгла ребенка, пишет Daily Record.

В шотландском городе Эйрдри 10-летний мальчик получил тяжелые ожоги лица и тела, когда его внезапно охватило пламя из декоративной костровой ямы прямо во время ужина в ресторане. Школьник и его 14-летняя сестра жарили зефир у декоративного «костра», когда пламя внезапно потухло.

Официантка, которой на момент случившегося было 16 лет, попыталась вновь зажечь горелку, сначала с помощью зажигалки, а затем — вылив на нее жидкое топливо. В тот момент произошла вспышка: остаточное пламя мгновенно воспламенило пары топлива, и огонь охватил стол и находившихся рядом людей.

Испуганная мать ребенка бросилась тушить пламя голыми руками, а другой посетитель оказал первую помощь. Позже врачи сообщили родителям, что очки мальчика спасли ему зрение. Он получил ожоги лица, уха, бровей и ресниц, а также серьезные травмы кожи, из-за которых года проходил лечение в ожоговом отделении.

«После происшествия он страдал от тревожности и бессонницы, а врачи диагностировали у него пограничное посттравматическое стрессовое расстройство», — сообщила прокурор Кристина Келли.

Суд установил, что несовершеннолетним сотрудникам ресторана не разрешалось разжигать горелки — это должна была делать только администрация. Однако персонал не прошел необходимого инструктажа, и руководство не обеспечило надлежащий контроль.

Компания Monterey Jack's, владевшая сетью из десятка ресторанов по всей Шотландии, признала вину по двум пунктам обвинения в нарушении Закона о здоровье и безопасности на рабочем месте.

«Мы берём на себя полную ответственность и глубоко сожалеем о случившемся. После инцидента все костровые ямы были немедленно удалены из наших ресторанов», — говорится в заявлении.

Судебное заседание по этому делу состоится в декабре 2025 года.

Ранее трехлетний ребенок проглотил светящуюся батарейку и оказался в больнице.