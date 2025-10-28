Трехлетний ребенок проглотил светящуюся батарейку и оказался в больнице

В Тюменской области ребенок оказался в больнице, проглотив светящуюся батарейку. Об этом сообщает региональный департамент здравоохранения.

Инцидент произошел в городе Ишиме — трехлетний мальчик проглотил светящуюся батарейку. Родители своевременно заметили неладное и доставили ребенка в областную больницу №4. Для безопасного извлечения предмета была проведена эндоскопическая процедура. Манипуляцию выполняли под интубационным наркозом, чтобы исключить дискомфорт для пациента и предотвратить возможные осложнения.

Врач-эндоскопист объяснил, что промедление с извлечением батарейки могло привести к тяжелым последствиям, включая ожог пищевода, развитие перитонита и угрозу жизни ребенка. После успешно проведенной процедуры малолетний в течение двух суток находился под медицинским наблюдением, после чего был выписан домой в удовлетворительном состоянии.

Ранее российские врачи спасли мальчика, проглотившего ключ от металлической банки.