Россиянам рассказали о главном преимуществе отпуска в декабре

Экономист Балынин: отпуск выгоднее брать в декабре, чем в ноябре
GaudiLab/Shutterstock/FOTODOM

Уходить в отпуск в декабре выгоднее, чем в ноябре из-за отпускных. Об этом в разговоре с aif.ru рассказал доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.

Экономист напомнил, что каждый рабочий день оплачивается пропорционально количеству трудовых дней в месяце, а средний дневной заработок при оплате отпусков рассчитывается при делении фактической суммы зарплаты на среднемесячное число календарных дней — 29,3. Поэтому, отметил он, с финансовой точки зрения выгоднее уйти в отпуск в декабре.

Так, если сотрудник имеет заработную плату в размере 77 тыс. рублей и в день получает 2,1 тыс., итоговый доход за период с 1 по 14 ноября составит примерно 68,7 тыс. рублей. Эта сумма получается путем сложения 28,2 тыс. отпускных и зарплаты за оставшиеся рабочие дни в этом месяце.

Однако если этот же сотрудник уйдет в отпуск в первой половине декабря, он получит уже 70,2 тыс. рублей. Хотя размер отпускных окажется прежним, разница в зарплатах окажется ощутимой, так как рабочих дней будет меньше.

Ранее в РФ предложили сократить отпуска и уменьшить количество праздничных дней.

