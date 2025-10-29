На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Полиция заинтересовалась инцидентом со школьницей, которую ударили в российском автобусе

В Приморье полиция проверит инцидент со школьницей, на которую напали в автобусе
Виталий Аньков/РИА Новости

В Приморье полиция заинтересовалась инцидентом со школьницей, которую во время поездки в автобусе ударил мужчина. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

После случившегося в полицию поступило сообщение о совершении противоправных действий в отношении девочки. Стражи порядка организовали проверку по факту произошедшего, в данный момент детали и обстоятельства конфликта выясняются. Также полицейские занимаются установлением личности мужчины, причастного к инциденту.

Все случилось в городе Спасск-Дальний, когда школьница ехала с подругами на последнем сидении автобуса, следовавшего по маршруту №7. Девочки разговаривали и смеялись, когда к ним повернулся взрослый мужчина — он стал отчитывать малолетних и нецензурно выражаться в их адрес. Перед выходом из автобуса он со всей силы ударил одну из школьниц по лицу.

Ранее нижегородцы избили друг друга в автобусе, и это попало на видео.

