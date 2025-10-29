На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В МИД России раскритиковали навязывание женщинам «культа индивидуальности»

Захарова призвала бороться с идеологией эгоизма женщин
true
true
true
close
Anatoliy Karlyuk/Shutterstock/FOTODOM

Навязанная обществом «идеология эгоизма», ориентирующая женщину исключительно на себя, фактически ограничивает ее жизненные возможности, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на форуме «Женщины за сохранение традиций». Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Захаровой, подобные установки продвигают те, кто позиционирует себя как сторонники прогресса и женской свободы. Однако при таком подходе, подчеркнула она, женщина лишается значительной части своих возможностей.

Дипломат отметила, что ключевой задачей нынешнего поколения и его преемников станет противодействие этим идеям и создание среды, в которой роль женщины будет развиваться на основе естественных и проверенных временем ценностей. Она подчеркнула, что женщина может реализовать себя в разных сферах и быть тем, кем посчитает нужным.

До этого руководитель СПБ РОО «ПОЛИНА. Кризисный центр для женщин» Елена Болюбах в беседе с «Газетой.Ru» сообщала, что женщины, пострадавшие от домашнего насилия, стали обращаться за помощью в специальные организации чаще, чем 10–15 лет назад. По словам эксперта, отчасти это было связано с тем, как кризисные центры показывала социальная реклама. Практически всегда она изображала женщин-жертв в синяках и с прочими следами тяжелого насилия.

Ранее в Госдуме предложили принять закон о защите прав женщин от деятелей РПЦ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами