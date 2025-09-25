На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Правозащитники заявили о вреде социальной рекламы с «женщинами в синяках»

Правозащитница Болюбах: жертвы домашнего насилия стали чаще звонить в кризисные центры
Hryshchyshen Serhii/Shutterstock/FOTODOM

Женщины, пострадавшие от домашнего насилия, стали обращаться за помощью в специальные организации чаще, чем 10–15 лет назад. Об этом «Газете.Ru» рассказала руководитель СПБ РОО «ПОЛИНА. Кризисный центр для женщин» Елена Болюбах.

«Десять — пятнадцать лет назад к нам (и вообще в кризисные центры) обращались в подавляющем большинстве только женщины, которые были уже в критической ситуации: это были тяжелые побои, иногда звонили из больницы или из телефонной будки, когда приходилось экстренно бежать «в никуда». Было принято считать, что кризисный центр — это место, куда обращаться можно только в самой страшной и критической ситуации. К нам звонили тайно, часто очень стеснялись рассказать о произошедшем», — поделилась Болюбах.

По словам эксперта, отчасти это было связано с тем, как кризисные центры показывала социальная реклама. Практически всегда она изображала женщин-жертв в синяках и с прочими следами тяжелого насилия.

»[Сегодня] к нам чаще и смелее стали обращаться, причем не только пострадавшие, но и свидетели насилия. Которые маркируют проявления насилия в отношении подруг, коллег или незнакомых людей как ненормальные проявления», — отметила Болюбах.

Как добавила руководитель центра, чтобы изменить общественное мнение, пришлось приложить много усилий. Однако до сих пор есть женщины, которые стесняются обратиться к специалистам за помощью.

«Иногда на другом конце провода наши специалисты слышат сомнения: «Извините, возможно я звоню не по адресу — в моей ситуации физическое насилие произошло только один раз», «Я наверное не должна вас отвлекать — пока меня только преследовали в интернете, но не трогали физически» и так далее», — описала Болюбах.

Подробнее о том, почему в случае домашнего насилия важно обратиться за помощью как можно раньше, и как, по опросам ВЦИОМ, общество оценивает такие случаи, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее кризисный психолог объяснил, как понять, что человек подвергается жестокому обращению в семье.

