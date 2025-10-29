На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В российском городе единственный реанимобиль скорой помощи полтора года простоял без дела

Сиб.фм: под Новосибирском единственный в городе реанимобиль простаивает без дела
close
Алексей Майшев/РИА «Новости»

В городе под Новосибирском единственный реанимобиль скорой помощи полтора года простоял без дела, а потом его начали разбирать на запчасти. Об этом сообщает Сиб.фм.

Все началось в мае 2024 года в городе Искитим, когда единственный реанимобиль местной скорой помощи попал в ДТП — с тех пор он находится в гараже и не используется, рассказали сотрудники станции. При этом, по их словам, с водителя, управлявшего автомобилем во время аварии, взыскали сумму причиненного ущерба, однако спецтранспорт так и не вернули к работе.

Из восьми автомобилей станции постоянно эксплуатируются только пять. Руководство учреждения подтвердило факт простоя реанимобиля, сообщив, что «денег на ремонт нет». Водители скорой помощи обратились с заявлением о сложившейся ситуации с автотранспортом службы в прокуратуру Новосибирской области.

Сотрудники станции скорой помощи также показали фото, которое, по их словам, было сделано 29 октября. На нем видно, что содержимое капота и салона простаивавшего реанимобиля растащили. Предположительно, его могут готовить к списанию.

Ранее реанимобиль опрокинулся при ДТП в Нижнем Новгороде и попал на видео.

