Момент смерти вора в законе Камо в украинском СИЗО попал на видео

Камера наблюдения засняла смерть вора в законе Камо Московского в СИЗО
true
true
true
close
Telegram-канал ПРАЙМ КРАЙМ

Последние моменты жизни вора в законе Камо Московского в украинском СИЗО попали на видео. Кадры опубликовал Telegram-канал «Прайм Крайм».

При просмотре ролика можно заметить, что мужчина режет что-то ножом на столе, несколько раз поворачивается в сторону, а затем падает на пол без признаков жизни. На видео не показано, насколько быстро к нему на помощь поспели медики.

До этого сообщалось, что врачи установили смерть преступника в понедельник, 20 октября. Информация о причине и обстоятельствах случившегося неизвестна.

Криминальный авторитет оказался на территории Украины в 2020 году — после выхода из тюрьмы в России. Спустя год сотрудники правоохранительных органов Украины задержали мужчину и поместили в Черниговский пункт временного пребывания иностранцев.

Камо Егиазаров родился в Тбилиси в 1962 году. Впервые он оказался за решеткой в 1981 году. С наступлением 90-х преступник перебрался в столицу России, где принимал активное участие в криминальном обществе. Основной сферой его деятельности были мошенничество и наркотический трафик.

Ранее бывший администратор российской криптобиржи скончался в индийской тюрьме.

