Бывший администратор российской криптобиржи скончался в индийской тюрьме

Экс-администратор российской криптобиржи Garantex Бещеков умер в тюрьме в Индии
United States Secret Service

Бывший администратор российской криптобиржи Garantex Алексей Бещеков скончался в тюрьме Индии. Об этом сообщил основатель InDeFi SmartBank Сергей Менделеев в своем Telegram-канале.

46-летний россиянин был задержан в середине марта и ожидал решения об экстрадиции в США, где ему и другому фигуранту — Александру Мира Серда из ОАЭ — предъявили обвинения в отмывании денег. Государственный департамент США предлагал $6 млн за информацию о руководителях Garantex.

Причины смерти Бещекова, находившегося под стражей, не сообщаются. Расследование обстоятельств инцидента продолжается.

Криптобиржа Garantex, базирующаяся в Москве, была включена в санкционные списки США и Великобритании в 2022 году за предположительные связи с организованной преступностью. В феврале 2024 года Окружной суд штата Вирджиния предъявил официальные обвинения администраторам биржи. В марте деятельность Garantex была заблокирована в результате совместной операции правоохранителей США, Германии и Финляндии.

Ранее умер крупнейший акционер группы «Самолет».

