В Таиланде умерла королева-мать Сирикит

В Таиланде на 94-м году жизни скончалась королева-мать Сирикит. Об этом пишет газета Bangkok Post со ссылкой на бюро королевского двора.
Сирикит — мать короля Таиланда Махи Вачиралонгкорна.
«Королева-мать Сирикит мирно скончалась в пятницу», — говорится в публикации.
В последние годы королева редко появлялась на публике из-за проблем со здоровьем.
В стране объявлены королевские похороны с высшими почестями, а также годовой траур. На родине Сирикит обожали, а в ее день рождения традиционно отмечали День матери.
