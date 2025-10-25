На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Таиланде умерла королева-мать Сирикит

В Таиланде королева-мать Сирикит скончалась в возрасте 93 лет
true
true
true
close
Ploy Phutpheng/Global Look Press

В Таиланде на 94-м году жизни скончалась королева-мать Сирикит. Об этом пишет газета Bangkok Post со ссылкой на бюро королевского двора.

Сирикит — мать короля Таиланда Махи Вачиралонгкорна.

«Королева-мать Сирикит мирно скончалась в пятницу», — говорится в публикации.

В последние годы королева редко появлялась на публике из-за проблем со здоровьем.

В стране объявлены королевские похороны с высшими почестями, а также годовой траур. На родине Сирикит обожали, а в ее день рождения традиционно отмечали День матери.

До этого американская актриса Изабель Тейт, сыгравшая в сериале «9-1-1: Нэшвилл», умерла в возрасте 23 лет. Тейт скончалась 19 октября после борьбы с редкой формой нервно-мышечного заболевания — болезни Шарко-Мари-Тута. Семья Тейт назвала актрису «полной огня, борцом, никогда не оправдывающейся тем фактом, что у нее, возможно, есть инвалидность».

Ранее скончался пионер электронной музыки Дэвид Болл.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами