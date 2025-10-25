В Таиланде умерла королева-мать Сирикит

В Таиланде королева-мать Сирикит скончалась в возрасте 93 лет

В Таиланде на 94-м году жизни скончалась королева-мать Сирикит. Об этом пишет газета Bangkok Post со ссылкой на бюро королевского двора.

Сирикит — мать короля Таиланда Махи Вачиралонгкорна.

«Королева-мать Сирикит мирно скончалась в пятницу», — говорится в публикации.

В последние годы королева редко появлялась на публике из-за проблем со здоровьем.

В стране объявлены королевские похороны с высшими почестями, а также годовой траур. На родине Сирикит обожали, а в ее день рождения традиционно отмечали День матери.

