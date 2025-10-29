Эксперт объяснила, почему восьми часов сна может быть недостаточно

Хроническая усталость часто связана не с количеством сна, а его качеством, на которое напрямую влияют анатомия и дыхание человека. Об этом в интервью «Радио 1» сообщила биофизик, исследователь, автор образовательных проектов о здоровье Полина Белозерова.

По ее словам, даже если человек спит восемь часов, за это время может не быть ни одной фазы глубокого сна, в ходе которой организм восстанавливается. Причина, по которой она отсутствует, может крыться в неправильном положении тела, а также в форме челюсти или языка, затрудняющей дыхание.

«Если язык не умещается в нашей верхней челюсти, то он также, как и челюсть, заваливается к горлу. И получается, что на наше бедное горло сначала давит нижняя челюсть, потом язык, который не может присосаться к небу и тоже перекрывает дыхательные пути», — отметила специалист.

Она пояснила, что в данном случае организм вынужден постоянно делать микропробуждения. В результате сон становится прерывистым и поверхностным, и мозг не получает необходимого отдыха.

Врач-диетолог Людмила Денисенко до этого говорила, что поздний ужин в некоторых ситуациях полезен, особенно для людей, у которых есть проблемы с засыпанием и качеством сна. Иногда достаточно перекусить вечером определенными продуктами, чтобы обеспечить себе спокойную ночь без бессонницы.

По мнению эксперта, идеально для позднего перекуса подойдет бутерброд с кусочком индейки. Она объяснила это тем, что в таком мясе содержится много триптофана — это аминокислота, помогающая организму расслабиться и способствующая выработке «гормона сна» мелатонина.

