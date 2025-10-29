Названа неочевидная причина проблем со сном

Скрежет зубами может быть причиной проблем со сном. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщила биофизик, исследователь, автор образовательных проектов о здоровье Полина Белозерова.

«Если вы видите, что у вас есть скученность и неровность зубов, то это уже звоночек. Также, если у вас очень сильно зажимаются жевательные мышцы, и вы скрипите зубами. Это называется бруксизм. Также важный симптом — боль в шее», — сказала специалист.

Что касается детей, у них, помимо неправильного прикуса, причиной хронического недосыпа могут быть гиперактивность и синдром дефицита внимания (СДВГ), добавила она.

Врач-кардиолог «СМ-Клиника» Наталия Золотарева до этого предупреждала, что хронический недосып способен вызвать серьезные нарушения в работе организма, в том числе негативно сказаться на здоровье сердца и сосудов.

По словам специалиста, во время сна организм проходит быструю и медленную фазы. Особенно важны именно медленные стадии: в это время восстанавливаются физические силы, замедляется сердечный ритм, снижается артериальное давление, активизируется выработка гормонов и происходит обновление тканей.

