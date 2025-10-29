Недосып уничтожает сердце и сосуды, заявила врач

Многие люди недооценивают значение полноценного сна, ограничиваясь всего пятью-шестью часами отдыха. Однако хронический недосып способен вызвать серьезные нарушения в работе организма, в том числе негативно сказаться на здоровье сердца и сосудов. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказала врач-кардиолог «СМ-Клиника» Наталия Золотарева.

По словам специалиста, во время сна организм проходит несколько фаз — медленную, быструю. Особенно важны именно медленные стадии: в это время восстанавливаются физические силы, замедляется сердечный ритм, снижается артериальное давление, активизируется выработка гормонов и происходит обновление тканей.

«Когда человек регулярно недосыпает, нарушается обмен веществ и гормональный баланс. Это может привести к повышению давления, росту уровня воспалительных цитокинов и, как следствие, повысить риск атеросклероза и ишемической болезни сердца», — пояснила Золотарева.

Кардиолог добавила, что недостаток глубокого сна влияет и на выработку гормонов грелина и лептина, регулирующих чувство голода и насыщения. Из-за этого повышается вероятность набора лишнего веса, развития метаболического синдрома и нарушений усвоения глюкозы.

Отдельно врач отметила опасность синдрома сонного апноэ — состояния, при котором человек храпит и периодически перестает дышать во сне.

«При апноэ человек может спать семь-восемь часов, но при этом не отдыхать. Каждая остановка дыхания сопровождается выбросом адреналина, что со временем повышает риск гипертонии, аритмий, инсультов и инфарктов», — подчеркнула она.

Чтобы сон стал более качественным, а нагрузка на сердечно-сосудистую систему снизилась, Золотарева посоветовала соблюдать простые правила: не пить кофе, алкоголь и отказаться от никотина перед сном; не ужинать позднее чем за два-два с половиной часа до отдыха; за два часа до сна отложить в сторону гаджеты; поддерживать комфортную прохладную температуру и использовать увлажнитель воздуха.

«Здоровый сон — это не просто отдых, а важнейший фактор долголетия и защиты сердца. Он помогает нормализовать давление, поддерживает иммунитет, улучшает настроение и когнитивные функции. Поэтому забота о качестве сна должна стать неотъемлемой частью профилактики сердечно-сосудистых и многих других заболеваний. Самое главное — не игнорировать хронические проблемы со сном. Если вы регулярно ощущаете усталость по утрам, испытываете трудности с засыпанием или просыпаетесь среди ночи, это может быть сигналом нарушения сна. В таком случае важно не откладывать визит к врачу», — подытожила врач.

Ранее были названы неожиданные продукты, провоцирующие бессонницу.