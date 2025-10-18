На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российская школьница изрезала спящую мать ножом и избежала реального наказания

В Татарстане девочка напала с ножом на спящую мать, которая ругала ее брата
Shutterstock

В Татарстане девочку отправят на принудительное лечение за расправу над спящей матерью. Об этом сообщает СУ СК России по республике.

По версии следствия, инцидент произошел 8 мая в Зеленодольском районе. Днем ранее 14-летняя девочка услышала, как ее мать ругает младшего брата за плохое поведение, и решила отомстить ей. Наутро школьница подошла к 39-летней женщине, которая еще спала, и нанесла ей несколько десятков ударов ножом по различным частям тела. Женщина истекла кровью на месте происшествия, а ее дочь сама позвонила в полицию и сообщила о произошедшем.

В рамках расследования была проведена судебно-медицинская экспертиза, на которой у девочки обнаружились признаки хронического психического расстройства. Так как несовершеннолетняя не могла из-за болезни осознавать фактический характер своих действий и руководить ими, ее решили отправить на лечение. Как ожидается, суд применит в отношении нее меры медицинского характера.

Ранее житель Тюменской области ударил мать кулаком в лицо из-за громко работавшего телевизора.

