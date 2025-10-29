На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме раскрыли, когда россиян обяжут регистрировать собак

Депутат Спиридонов: закон об обязательной регистрации собак примут в 2026 году
Shutterstock

В России в ближайшее время планируется принять законопроект об обязательной регистрации собак. От жителей будут требовать, чтобы животные были чипированы, а данные о них внесены в государственный реестр. При одобрении документа, который находится на стадии доработки перед рассмотрением депутатами, он может вступить в силу 1 сентября 2026 года, рассказал kp.ru зампред комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов.

Новые меры должны помочь в борьбе с агрессивными бездомными собаками. В частности, они решат проблему самовыгула животных, за которыми не досматривают владельцы, остановят практику подкармливания бродячих собак.

«Законопроект уже внесен в Государственную думу, со стороны правительства были некоторые замечания, поэтому мы его сейчас дорабатываем, — отметил Спиридонов. — Будем надеяться, что в осеннюю сессию, то есть до Нового года, он уже поступит на рассмотрение в первом чтении».

Если все пойдет по плану, то заработает закон в сентябре будущего года, добавил парламентарий. По его словам, вместе с тем депутаты одновременно работают над другим законопроектом, который запретит гражданам кормить бездомных собак на общественно-деловых территориях, включая парки, детские площадки, территории у ТЦ, больниц и так далее. Для утверждения документа необходимо уточнить его формулировки, поэтому пока сроки принятия проекта не обозначены, заключил Спиридонов.

Напомним, до этотго депутат Нина Останина сообщила, что в Госдуме подготовили законопроект о запрете владельцам собак заходить с ними в магазины, учреждения культуры, образования, поликлиники и аптеки. Она отметила, что ее коллеги также предложили ввести ряд дополнительных ограничений для владельцев собак. В частности, речь идет о запрете загрязнения животными мест общего пользования в многоквартирных домах — подъездов, лифтов, лестничных клеток, а также детских и спортивных площадок.

Ранее в Госдуме предложили запретить держать в квартирах опасные породы собак.

