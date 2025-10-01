На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме предложили запретить держать в квартирах опасные породы собак

Депутат Антропенко: нужно запретить содержание в квартирах опасных собак
true
true
true
close
Adam Lawrence/moodboard/Global Look Press

В России необходимо запретить держать в многоквартирных домах потенциально опасные породы собак. Об этом РИА Новости заявил депутат Госдумы Игорь Антропенко.

По его словам, введение запрета было бы своевременным решением, так как из-за нередких случаев нападения таких собак растет раздражение в обществе. Парламентарий отметил, что даже если владельцы опасных собак гуляют с ними на специальной площадке для выгула, то их маршрут до нужного места может пролегать через общественные места, где, в частности, находятся дети.

Антропенко обратил внимание на то, что ныне действующие правила не обязывают владельца ставить окружающих в известность о наличии у него собаки потенциально опасной породы.

В настоящее время в утвержденный правительством перечень входят следующие породы собак: акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта, бульдог алапахский чистокровный (отто), бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособ (гибрид волка), гуль дог, питбульмастиф, северокавказская собака, а также метисы этих пород.

26 сентября сообщалось, что в Адлере бездомный алабай покусал женщину с собакой.

Ранее стало известно, что пострадавшей от нападения собак российской школьнице выплатят 1 млн рублей.

