Возлюбленная украла у россиянина зарплату, чтобы купить туфли и выпивку

Oleg Elkov/Shutterstock/FOTODOM

В Севастополе новая возлюбленная украла у дальнобойщика всю зарплату, чтобы купить туфли и выпивку. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел после возвращения 61-летнего водителя из рейса с заработной платой в размере 109 тысяч рублей. Мужчина положил деньги в ящик стола и начал совместное распитие спиртного со своей 56-летней возлюбленной, с которой познакомился незадолго до этого и сразу начал совместно проживать. Воспользовавшись моментом, когда избранник отвлекся, женщина украла средства. Утром, обнаружив пропажу, мужчина вызвал полицию.

Правоохранители задержали подозреваемую — на этот момент у нее от украденной суммы оставалось лишь 5 тысяч рублей, которые были возвращены потерпевшему. Остальные средства женщина потратила на покупку новых туфель, оплату коммунальных услуг и алкоголь. Возбуждено уголовное дело по статье о краже.

Ранее россиянин украл у соседа кроликов, чтобы посмотреть, как они размножаются.

