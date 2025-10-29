На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянкам рассказали, какие меры предпринять, если у родственницы был рак груди

Врач Уланкина: при семейной истории рака груди важны ранние обследования
true
true
true
close
Freepik

При семейной истории рака груди регулярный скрининг необходимо начинать на 10 лет раньше возраста, в котором болезнь выявили у родственницы. Об этом в беседе с РИАМО сообщила акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина. Если же точный возраст возникновения онкологического заболевания неизвестен, обследоваться стоит с 30-35 лет, отметила специалист.

К слову, как отмечала в интервью газете «Известия» руководитель клиники маммологии Европейского медицинского центра (ЕМС) Ирина Васильева, самый опасный миф о раке молочной железы — убеждение, что если нет симптомов или уплотнений, значит, все в порядке.

«Основной метод скрининга — маммография или УЗИ молочных желез. В случае повышенного риска проходить такие обследования нужно 1 раз в год. Кроме того, врач может дополнительно — для более точной визуализации — назначить МРТ молочных желез», — сказала Уланкина.

Она добавила, что обязательной в данном случае является и консультация генетика.

До этого Уланкина говорила, что ранние симптомы рака груди часто остаются без внимания, но насторожить должны любые, даже едва заметные изменения формы груди, втяжение кожи или соска, появление ямочек или спонтанных (появляющихся без сдавления) выделений.

Ранее врач объяснила, чем отличается самый опасный подтип рака груди.

