Врач объяснила, чем отличается самый опасный подтип рака груди

Врач Артамонова: трижды негативный рак груди опасен из-за отсутствия точечной терапии

Gustova Svetlana/Shutterstock/FOTODOM

Самым опасным раком груди считается трижды негативный, потому что против него не существует точечной (таргетной) терапии, рассказала «Газете.Ru» врач-онколог, доктор медицинских наук, профессор, завотделением противоопухолевой лекарственной терапии №1 НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина Елена Артамонова.

На клетке опухоли молочной железы есть три рецептора: эстрогенов, прогестерона и HER2-рецептор. Определенные вещества в организме, прикрепляясь к этим рецепторам на поверхности злокачественной клетки, активируют их, заставляя клетки расти и размножаться. Именно от наличия или отсутствия этих рецепторов зависит подтип рака груди. Выделяют три основных типа: гормональный HER2-негативный, HER2-позитивный подтип и трижды негативный рак молочной железы.

«При гормонозависимом раке молочной железы основным видом лечения является гормонотерапия, которая по своей сути является антигормональной. Мы блокируем гормональное воздействие, нацеливаясь на рецепторы эстрогенов и прогестерона. Если есть гиперэкспрессия HER2-рецептора, то основной вид лечения — антиHER2-терапия, то есть мы отключаем этот рецептор», — объяснила врач.

Если раньше это был самый агрессивный подтип рака молочной железы, то теперь, при наличии современных видов антиHER2-терапии, он имеет один из самых благоприятных прогнозов. Однако о трижды негативном раке груди такого сказать нельзя.

«Трижды негативный рак — это самая редкая форма, но при этом действительно самая опасная. Все дело в таргетной терапии, точнее, в ее отсутствии. Этот подтип рака не имеет никаких рецепторов для таргетной терапии, нам не на что воздействовать», — заметила доктор.

У кого чаще всего встречается такая опухоль, какие новые методы лечения применяются в России и почему рак груди считается запущенным уже на третьей стадии — в интервью Артамоновой «Газете.Ru».

