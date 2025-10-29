На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Губернатор Приморья призвал частные клиники отказаться от абортов

true
true
true
close
IMAGO/Zoonar.com/Yuri Arcurs peo/Global Look Press

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко на встрече во Владивостокской епархии с руководителями частных медицинских организаций призвал частным клиникам региона отказаться от проведения абортов, включая медикаментозные.

По словам Кожемяко, отказ от абортов является «правильным решением» и позволит внести вклад в повышение рождаемости, народосбережение и устойчивое развитие региона. Он также предложил поощрять грантами клиники, внедряющие программы повышения репродуктивного здоровья, обучения построению семейных отношений и поддержки мужского здоровья.

Кожемяко считает такой шаг мерой, которая может способствовать повышению рождаемости и сохранению населения.

Глава Минздрава Приморья Евгений Шестопалов сообщил, что уже пять частных медучреждений региона прекратили предоставлять услуги по прерыванию беременности. При этом в государственных клиниках открываются кабинеты поддержки семьи для женщин, оказавшихся в сложных ситуациях.

Митрополит Владивостокский и Приморский Павел отметил, что в России ежегодно проводится около 500 тыс. абортов, при этом медикаментозные процедуры встречаются в пять раз чаще. Он подчеркнул, что аборт является серьезной социальной проблемой и призвал приморские частные клиники последовать примеру федеральных медучреждений, отказавшихся от этой услуги.

В пресс-службе правительства края сообщили, что около 40% населения региона находятся в репродуктивном возрасте, и примерно 8 тыс. беременных состоят на учете. Несмотря на снижение числа абортов, проблема остается актуальной, особенно с учетом роста медицинских абортов, которые повышают риск бесплодия.

Ранее в Госдуме нашли способ снизить количество абортов с помощью «отказников».

