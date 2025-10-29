На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Врач развеяла популярные мифы о раке груди

Врач Уланкина: бюстгальтеры не вызывают рак груди
true
true
true
close
BigmanKn/Shutterstock/FOTODOM

Бюстгальтеры, антиперспиранты и косметика не вызывают рак груди. Реальные факторы риска — это гормональные сбои, лишний вес, регулярные нарушения режима сна и бодрствования, а также высокая плотность ткани молочной железы и генетические мутации. Об этом в беседе с РИАМО сообщила акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.

К слову, газета «Известия» выяснила у экспертов, возможно ли после лечения рака молочной железы сохранить фертильность.

«Риск развития рака груди могут повысить раннее менархе (первая менструация) и поздняя менопауза. Чем дольше репродуктивный период и, соответственно, чем больше в жизни женщины было менструальных циклов, тем выше нагрузка эстрогеном на ткань молочной железы», — продолжила Уланкина.

К другим известным факторам относятся отсутствие родов, употребление спиртных напитков, курение, сахарный диабет и низкая физическая активность, добавила она.

Маммолог Шелли Ло из онкологического центра имени М. Д. Андерсона при Медицинском центре Университета Раша (США) до этого говорила, что сокращение доли обработанных и сладких продуктов в рационе может снизить риск развития рака груди.

Ранее россиянам рассказали про новые способы лечения самого опасного рака груди.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами