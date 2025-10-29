Жительницу Канска, которая зарубила топором детей, отправили на принудительное лечение

Жительницу Канска Красноярского края, которая зарубила троих детей топором, отправили на принудительное лечение. Об этом сообщает ТАСС.

«Ей назначено принудительное лечение в психиатрическом стационаре специализированного типа с интенсивным наблюдением», — сказали в региональной прокуратуре.

Накануне сообщалось, что перед судом предстанет отец детей. Следствием установлено, что в период с декабря 2014 по апрель 2025 года обвиняемый систематически применял физическое и психологическое насилие в отношении своей жены. Начиная с 2018 года и до апреля 2025 года мужчина также регулярно наносил телесные повреждения своим несовершеннолетним детям.

Многодетную мать из Канска задержали 14 апреля по подозрению в убийстве троих ее детей в возрасте семи месяцев, четырех и восьми лет. По версии следствия, она умышленно нанесла им удары топором. Известно, что женщина состояла на учете у психиатра. После жестокой расправы над сыновьями и дочерью она пошла к своим родителям и сразу же сообщила о случившемся.

Ранее отец убитых женой троих детей в Канске заплакал и обратился к супруге.