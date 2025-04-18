«Я ей все прощаю»: отец убитых женой троих детей в Канске заплакал и обратился к супруге

В Канске правоохранители задержали 40-летнего местного жителя, супруга убившей их троих совместных детей женщины, по подозрению в истязании семилетнего сына. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Красноярскому краю.

По версии следствия, с 2018 по 2025 годы мужчина систематически избивал малолетнего сына.

«Установлено, что у мальчика в 3-трех летнем возрасте был сломан нос, неоднократно в 2024 году ребенок появлялся в школе с телесными повреждениями в виде гематом и ссадин», — рассказали в ведомстве.

Мальчик временно помещен в социальное учреждение.

Мужчина во время заседания суда об избрании ему меры пресечения попросил смягчить ему приговор, чтобы он мог попрощаться с семьей. Прокурор, как сообщает журналист издания NGS24, затребовал оставить обвиняемого в СИЗО, чтобы он не скрылся.

Задержанный отметил, что не собирается уезжать. Также во время заседания суда он заплакал, отвечая на вопрос «что бы он сказал жене, если бы представился такой случай».

«Я ей все прощаю, да простит ей Бог. Я люблю ее. Не думаю, что она виновата в этом», — заявил фигурант уголовного дела.

По словам мужчины, он всегда старался быть хорошим семьянином, а на жену он поднимал руку, когда дома не было порядка, а дети кричали от голода.

«Когда видишь порядок, то и на сердце хорошо. А когда дети страдают, трясутся от голода, недоедают… Если это каждый день видеть... Как вы думаете, что со мной будет», — поделился обвиняемый.

Напомним, что многодетную мать задержали 14 апреля по подозрению в убийстве троих ее детей в возрасте 7 месяцев, 4 и 8 лет. По версии следствия, она умышленно нанесла им удары топором. Известно, что женщина состояла на учете у психиатра. После жестокой расправы над собственными сыновьями и дочерью она пошла к своим родителям и сразу же сообщила о случившемся. Дедушка детей побежал в их квартиру на улице Герцена, где нашел тела своих внуков, и вызвал полицию. По факту произошедшего в отношении женщины возбуждено уголовное дело.

Ранее в Калужской области отец зарубил 12-летнего сына топором за плохое поведение.