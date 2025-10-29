Россиянка пыталась отравить брата и ударила его ножом, чтобы вылечить от алкоголизма

В Томской области женщину осудили за попытку отравить брата и нападение с ножом

В Томской области вынесли приговор 39-летней женщине, которая пыталась отравить брата и ударила его ножом. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Инцидент произошел в ноябре 2023 года. Женщина подмешала яд в бокал с коньяком и предложила брату его выпить. Когда мужчина отказался, сестра нанесла ему два ножевых ранения в грудь и живот, причинив тяжкий вред здоровью.

Томский районный суд признал женщину виновной по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ и назначил наказание в виде 6 лет лишения свободы в колонии общего режима. Подсудимая пыталась оспорить приговор, уверяя, что этими действиями якобы пыталась подтолкнуть мужчину к лечению алкоголизма. Апелляционная инстанция оставила приговор без изменения, согласившись с позицией прокурора о наличии умысла на физическое устранение брата, что подтверждается характером повреждений и тем фактом, что женщина не пыталась оказать ему помощь.

