Россиянам напомнили о запрете использования чужого аккаунта на маркетплейсах

Россиянам нельзя передавать другим людям логины и пароли от своих аккаунтов на маркетплейсах, так как это обычно запрещено пользовательским соглашением, которое многие при регистрации не изучают. В итоге другие люди – родственники или друзья – получают возможность воспользоваться персональными скидками и бонусами, а за такие действия предусмотрены штрафы и даже блокировка аккаунта, предупредил в беседе с RT доктор юридических наук, профессор, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

Отметим, что сегодня цифровые платформы являются основным каналом сбыта для 91% предпринимателей, занимающихся торговлей. Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные аналитиков, 70% реализуют свои товары через маркетплейсы, 59% – через доски объявлений, а 51% – используют соцсети. При этом предприниматели, работающие на маркетплейсах, вдвое чаще отмечают позитивную динамику бизнеса, что доказывает важность платформ в качестве драйвера развития.

Что касается оформления заказов через чужой аккаунт, то, по словам Виноградова, крупнейшие российские маркетплейсы, как правило, предусматривают условия, согласно которым это запрещено.

«Это связано с тем, что аккаунт содержит персональные данные, историю заказов, платёжную информацию и может быть использован для оформления возвратов, жалоб или бонусных операций, — пояснил юрист. — Если такие действия совершаются не владельцем, платформа вправе признать их нарушением и передать информацию в банк или регулятор».

Наиболее опасным считается совершение финансовых операций через чужой аккаунт – например, когда заказ оформлен на одного человека, а оплата проводится чужой картой. Такие действия уже попадают под сомнительные транзакции, и по закону банк может приостановить операции, если они выходят за рамки обычного поведения клиента. В результате такие операции могут закончиться блокировкой карты и проверкой в отношении источника средств, предупредил эксперт.

Более того, некоторые действия через чужой аккаунт могут счесть мошенническими, при этом ответственность будет на том человеке, который передал свои данные третьему лицу. Даже если нарушение допустил кто-то другой, юридически это будет считаться действиями владельца. Например, если аккаунт использовали для заказа на юрлицо или ИП, то это могут квалифицировать как нарушение условий договора и неправомерный доступ к информации. А за передачу данных, необходимых для регистрации или авторизации в интернете с сентября этого года предусмотрены внушительные штрафы – до 50 тыс. рублей для физических лиц, до 100 тыс. рублей для индивидуальных предпринимателей и до 200 тыс. рублей для юридических лиц, напомнил Виноградов.

Он посоветовал никому не передавать данные от своих аккаунтов в интернет-магазинах, даже близким родственникам. В крайнем случае, по мнению специалиста, можно создать отдельный профиль, который не будет привязан к персональным данным и платёжным средствам.

«Это позволит избежать юридических последствий и сохранить контроль над действиями, совершаемыми через платформу», — заключил юрист.

Накануне глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что скидки маркетплейсов при оплате товаров являются «не совсем справедливой» формой конкурентной борьбы. По её словам, этот вопрос остаётся одним из самых острых из числа тех, что обсуждаются сейчас банками и платформами. Банки, продающие финансовые услуги на платформе, не могут предоставить возможность платить карточками другого банка и указать другую цену, а платформы могут, подчеркнула она.

Ранее МВД предупредило о схеме мошенников с «доставкой» от маркетплейсов.