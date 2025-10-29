На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Новосибирске мужчина пять дней не мог выбраться из ванны из-за лишнего веса

В Новосибирске мужчину с избыточным весом пришлось доставать из ванны спасателям — он провел в бадье пять суток, не в состоянии выбраться самостоятельно. Об этом сообщили в МЧС.

По данным ведомства, на место прибыли сотрудники экипажа «Вега-2» по запросу врачей скорой помощи. Из-за длительного нахождения в одном положении у мужчины появились пролежни, после извлечения его передали медикам.

В МЧС напомнили о важности адаптации жилого пространства для людей с ограниченной подвижностью и подчеркнули, что подобные случаи происходят нередко.

«Специальные приспособления для ванной комнаты или замена ванны на душевую кабину могут значительно снизить риски и сделать жизнь более безопасной и комфортной», — добавили специалисты.

До этого житель Москвы с лишним весом застрял в дверном проеме, для его вызволения пришлось вызывать спасателей. Инцидент произошел в доме на улице Маршала Савицкого в Южном Бутове. Сотрудников Московского авиационного центра на месте ждали врачи и жена пострадавшего. Его помогли транспортировать на носилках в машину скорой помощи для дальнейшей госпитализации.

Ранее врач рассказал, как часто нужно взвешиваться.

