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Москвич с лишним весом застрял в дверном проеме

«Говорит Москва»: житель столицы с лишним весом застрял в дверном проеме

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Департамент ГОЧСиПБ

Житель Москвы с лишним весом застрял в дверном проеме, для его вызволения пришлось вызывать спасателей. Об этом сообщает Telegram-канал «Говорит Москва» со ссылкой на департамент по делам ГО и ЧС.

Уточняется, что инцидент произошел в доме на улице Маршала Савицкого в Южном Бутове.

Сотрудников Московского авиационного центра на месте ждали врачи и жена пострадавшего. Его помогли транспортировать на носилках в машину скорой помощи для дальнейшей госпитализации, говорится в публикации.

В апреле в Москве спасателям удалось вынести 300-килограммового мужчину из квартиры. Для эвакуации пациента потребовалось не менее семи человек. Для транспортировки россиянина пришлось вызывать другую карету скорой помощи, так как в приехавшую на вызов он не помещался.

Сообщалось, мужчина не выходил на улицу десять лет. Его кровать была оснащена специальными держателями для смартфонов. Помимо этого, место было оборудовано специальной рацией. Встать самостоятельно россиянин не мог из-за последствий перенесенного заболевания. За мужчиной ухаживал его 24-летний сын.

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