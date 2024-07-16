Врач рассказал, как часто нужно взвешиваться

Еженедельные взвешивания дают самое точное представление об изменениях состава тела и состояния здоровья. Об этом изданию The Conversation рассказал диетолог Ник Фуллер, специализирующийся на лечении ожирения и метаболических заболеваний в исследовательском и медицинском Центре Чарльза Перкинса (Австралия).

Диетолог отметил, что в ежедневном взвешивании нет необходимости. Дело в том, что такой способ измерения массы тела неэффективен. Вес может увеличиваться вследствие повышенного потребления углеводов накануне — каждый съеденный грамм углеводов удерживает в теле три-четыре грамма воды. Содержание воды в организме также увеличивают соленые продукты. После интенсивной тренировки, напротив, есть большая вероятность, что вес снизится из-за потери жидкости с потом.

Фуллер добавил, что колебания гормонального фона в связи с менструальным циклом также могут влиять на баланс жидкости. Женщины могут временно набирать 0,5-2 кг веса перед месячными.

Все эти ежедневные факторы снижения и повышения веса не свидетельствуют о значительных изменениях в количестве жировой или мышечной массы тела. Слишком частое взвешивание может принести больше вреда, чем пользы. По словам врача, постоянное отслеживание цифры на весах повышает риск развития расстройств пищевого поведения и появления навязчивых мыслей о похудении. По этой причине взвешиваться рекомендуется не чаще раза в неделю в одно и то же время суток.

Врач добавил, что «запускать» себя и делать большие временные промежутки между взвешиваниями также не стоит. Это может привести к незаметному набору лишних килограммов, повышающих риск развития различных заболеваний.

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