Пьяный сыктывкарец сломал нос 12-летнему мальчику на улице и получил срок

В Сыктывкаре осудили мужчину, который без причин сломал нос 12-летнему мальчику
В Сыктывкаре вынесли приговор мужчине, который напал на незнакомого школьника на улице. Об этом сообщает пресс-служба Сыктывкарского городского суда.

Инцидент произошел 22 ноября прошлого года на улице Тентюковской. Пьяный ранее судимый горожанин беспричинно ударил незнакомого 12-летнего мальчика кулаком в лицо. В результате у ребенка оказался сломан нос. Повреждения, полученные малолетним, квалифицировали как вред здоровью средней тяжести.

Сыктывкарский городской суд признал мужчину виновным в совершении преступления по пунктам «в, д» части 2 статьи 112 УК РФ — умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью малолетнего из хулиганских побуждений. Ему назначили наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии общего режима.

Ранее в Омске прохожий изрезал лицо и руки 11-летней девочке.

