Врач предупредил о риске бесплодия у мужчин из-за слишком тесного белья

Ношение слишком тесного нижнего белья — не просто вопрос комфорта, а важный фактор, влияющий на репродуктивное здоровье мужчины. Это может привести к перегреву яичек, нарушению кровообращения и в долгосрочной перспективе к таким серьезным последствиям, как бесплодие и снижение потенции. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказал врач — уролог-андролог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Артур Богатырев.

По словам специалиста, полноценная работа яичек возможна только при температуре, которая немного ниже общей температуры тела — около 32–34 градусов.

«Когда мужчина постоянно носит слишком тесное белье, происходит перегрев тестикул, что приводит к снижению выработки тестостерона. А если это сочетается с малоподвижным образом жизни, может развиться такое заболевание, как варикоцеле — расширение венозного сплетения вокруг яичка. Со временем это состояние способно вызвать атрофию ткани тестикулы, ухудшение качества спермы и, как следствие, бесплодие или эректильную дисфункцию», — пояснил врач.

Богатырев подчеркнул, что выбор правильного нижнего белья напрямую влияет на здоровье репродуктивной системы. Наиболее безопасными вариантами он назвал трусы-боксеры и так называемые семейники.

Трусы-боксеры, по его словам, обеспечивают умеренную поддержку и удобную посадку. Семейники же отличаются свободным кроем и дают больше пространства для естественной терморегуляции, что делает их комфортным вариантом для повседневной носки и сна.

«Если мужчина спит в тесных трусах и под теплым одеялом, температура мошонки повышается, что может нарушать процесс сперматогенеза. Когда же мошонка находится в свободном положении, улучшается кровоток и создаются более благоприятные условия для выработки здоровых сперматозоидов», — подчеркнул специалист.

