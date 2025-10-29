На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Врач предупредил о риске бесплодия у мужчин из-за слишком тесного белья

Врач Богатырев: мужчине может грозить бесплодие из-за слишком тесного белья
true
true
true
close
Shutterstock

Ношение слишком тесного нижнего белья — не просто вопрос комфорта, а важный фактор, влияющий на репродуктивное здоровье мужчины. Это может привести к перегреву яичек, нарушению кровообращения и в долгосрочной перспективе к таким серьезным последствиям, как бесплодие и снижение потенции. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказал врач — уролог-андролог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Артур Богатырев.

По словам специалиста, полноценная работа яичек возможна только при температуре, которая немного ниже общей температуры тела — около 32–34 градусов.

«Когда мужчина постоянно носит слишком тесное белье, происходит перегрев тестикул, что приводит к снижению выработки тестостерона. А если это сочетается с малоподвижным образом жизни, может развиться такое заболевание, как варикоцеле — расширение венозного сплетения вокруг яичка. Со временем это состояние способно вызвать атрофию ткани тестикулы, ухудшение качества спермы и, как следствие, бесплодие или эректильную дисфункцию», — пояснил врач.

Богатырев подчеркнул, что выбор правильного нижнего белья напрямую влияет на здоровье репродуктивной системы. Наиболее безопасными вариантами он назвал трусы-боксеры и так называемые семейники.

Трусы-боксеры, по его словам, обеспечивают умеренную поддержку и удобную посадку. Семейники же отличаются свободным кроем и дают больше пространства для естественной терморегуляции, что делает их комфортным вариантом для повседневной носки и сна.

«Если мужчина спит в тесных трусах и под теплым одеялом, температура мошонки повышается, что может нарушать процесс сперматогенеза. Когда же мошонка находится в свободном положении, улучшается кровоток и создаются более благоприятные условия для выработки здоровых сперматозоидов», — подчеркнул специалист.

Ранее врачи зафиксировали стремительное падение мужской фертильности.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами