Врачи фиксируют стремительное падение мужской фертильности

За последние десятилетия показатели мужского здоровья демонстрируют тревожные изменения. Если в середине XX века нормой считалась концентрация сперматозоидов на уровне 40 млн на миллилитр, то сегодня нижняя граница опустилась до 13 млн. Другой важный параметр — морфология сперматозоидов — в 80-х годах считался «нормальным», если 50% клеток были здоровыми. Сейчас же достаточно всего 4%. О причинах перемен «Газете.Ru» рассказала андролог, кандидат медицинских наук, основатель центра лечения мужского бесплодия «Андроэксперт» Елена Новикова.

«Мы действительно наблюдаем снижение мужской фертильности, и влияние внешних факторов вроде экологии отрицать невозможно. Кроме того, медицина сама корректирует рамки нормы, учитывая развитие технологий, в том числе ЭКО. В итоге привычные ориентиры постепенно сужаются», — пояснила специалист.

По словам эксперта, на мужское здоровье влияют бытовые привычки: смартфоны в карманах, ноутбуки на коленях, подогрев сидений, частые походы в сауны.

«Все это про комфорт и удобство, но репродуктивная система реагирует на такие факторы по-своему», — отмечает Новикова.

Не менее важен и хронический стресс. Постоянная спешка, дедлайны и тревожность меняют гормональный фон, что также отражается на репродуктивной функции.

Отдельную роль играют препараты, которые мужчины принимают в повседневной жизни. Речь идет не только об антидепрессантах или транквилизаторах, которые могут снижать либидо и влиять на сперматогенез, но и о спортивных добавках.

«Экзогенный тестостерон, который принимают некоторые спортсмены, в 95% случаев блокирует сперматогенез. Кстати, подобный эффект наблюдается и у некоторых фитопрепаратов, например у настоек валерианы или пиона», — уточняет врач.

Согласно исследованию Центра фертильности Массачусетской больницы, всего плюс 5 см к окружности талии мужчины снижают концентрацию сперматозоидов на 6,3%, а шансы на зачатие снижаются на 9%.

«Жировая ткань ведет себя как полноценный орган: вырабатывает молекулы воспаления, влияющие на другие системы организма. В результате падает уровень тестостерона и способность вырабатывать здоровые сперматозоиды», — поясняет Новикова.

Существует мнение, что «для зачатия нужен всего один сперматозоид». Однако, как подчеркивает эксперт, количество клеток не всегда отражает их качество.

«Подвижность сперматозоидов играет куда более важную роль. Поэтому строгой критической планки не существует, каждый случай индивидуален», — говорит Новикова.

При этом с возрастом качество спермы закономерно снижается.

«Сперматогенез у мужчин не останавливается никогда, но с годами растет риск генетических мутаций и снижается качество клеток», — добавляет андролог.

Врачи рекомендуют пройти первое обследование репродуктивной функции уже в 20 лет, даже если мужчина не планирует детей в ближайшем будущем.

«Это своеобразный паспорт здоровья, который позволит отслеживать динамику и при необходимости скорректировать риски», — советует Новикова.

Одним из вариантов специалисты называют криоконсервацию спермы — сохранение «молодых» клеток на будущее.

«К сожалению, тенденция ухудшения мужского репродуктивного здоровья очевидна: за последние 25–30 лет показатели фертильности снизились почти вдвое. При этом возраст отцовства сместился на 10–15 лет вперед. Но многое зависит от самого мужчины: регулярные обследования, контроль веса, отказ от вредных привычек помогают сохранить фертильность как можно дольше», — резюмировала Новикова.

Ранее россиян предупредили, как чрезмерные тренировки могут уничтожить либидо.