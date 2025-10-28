На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Марий Эл участники свадебного кортежа открыли стрельбу из машин

В Йошкар-Оле задержали подозреваемых в стрельбе из машин кортежа
true
true
true
close
Pixabay

В Марий Эл участников свадебного кортежа подозревают в стрельбе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление МВД по региону.

Инцидент произошел в Йошкар-Оле. По предварительным данным, подозреваемые стреляли из машины во время поездки.

«Лица, подозреваемые в хулиганских действиях, задержаны», – сообщается в публикации.

Известно, что у компании были охолощенные пистолеты, их изъяли. Информация о пострадавших не уточняется.

В отношении двух водителей машин составили административные протоколы, в том числе и по статье об управлении машиной с нарушением установки номеров.
Все материалы об инциденте передали в Следственный комитет.

До этого в Бурятии два человека пострадали во время стрельбы. Один из мужчин попал в реанимацию. Второй не получил серьезных травм, его состояние оценили как удовлетворительное. После того, как участники стрельбы оказались в больнице, информацию о произошедшем передали в полицию.

Ранее в Дагестане авто свадебного кортежа рухнули с обрыва во время ДТП, пострадали четыре человека.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами