В Нидерландах задержали более 100 экоактивистов

Полиция Нидерландов задержала 111 экоактивистов после протеста в Гааге
Oliver Berg/Global Look Press

Полиция Нидерландов задержала 111 активистов экологического движения Extinction Rebellion (XR), участвовавших в перекрытии автомагистрали А12 в Гааге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы королевства.

В публикации отмечается, что активистам изначально запретили проводить протест с перекрытием трассы, им предложили специальную площадку рядом с центром Гааги.

В полиции уточнили, что два человека были задержаны за вандализм, один — за нарушение правил дорожного движения, еще восемь за сопротивление представителям правопорядка.

Остальных 100 активистов задержали за нарушение закона о публичных собраниях, их перевезли «в безопасное место» и отпустили.

9 октября полиция Амстердама задержала более 20 человек после пропалестинской акции, проводившейся у центрального вокзала города. Демонстрацию организовало экологическое движение Extinction Rebellion, она началась в 19:30 (20:30 мск). Во время акции протестующие вышли на железнодорожные пути. Из-за этого движение поездов в районе города было временно остановлено.

Ранее полиция в Гааге задержала 700 заблокировавших автотрассу экоактивистов.

