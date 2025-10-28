Траур по королеве привел к дефициту черного в Таиланде

В Таиланде возник дефицит черной одежды из-за траура по королеве-матере Сирикит. Об этом пишет Bloomberg.

После ухода монаршей особы в возрасте 93 лет правительство призвало государственных служащих носить траурную одежду в течение года, а остальных граждан — в течение 90 дней. В результате продажи черных блузок, платьев и футболок достигли максимума с 2016 года.

После 24 октября, когда произошло трагическое событие, продажи черной одежды в стране выросли с 200–300 до 10 тыс. единиц черной одежды.

В Таиланде Сирикит обожествляли, а в ее день рождения традиционно отмечали День матери. Из-за траура в Таиланде изменили правила для туристов.

В течение ближайших месяцев как местным жителям, так и гостям страны рекомендуется проявлять уважение и сдержанность. В одежде предпочтение стоит отдавать неярким, приглушенным цветам, особенно вблизи королевских резиденций и на официальных мероприятиях. Хотя ношение черного цвета не является обязательным для туристов, им не следует вести себя слишком раскованно.

Вечеринки с громкой музыкой могут быть восприняты как неуважение. Возможны ограничения доступа или изменения в расписании посещения храмов, государственных учреждений и общественных мероприятий.

