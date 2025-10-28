На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Траур по королеве привел к дефициту черного в Таиланде

Bloomberg: в Таиланде возник дефицит черной одежды из-за траура по королеве
true
true
true
close
Ploy Phutpheng/Global Look Press

В Таиланде возник дефицит черной одежды из-за траура по королеве-матере Сирикит. Об этом пишет Bloomberg.

После ухода монаршей особы в возрасте 93 лет правительство призвало государственных служащих носить траурную одежду в течение года, а остальных граждан — в течение 90 дней. В результате продажи черных блузок, платьев и футболок достигли максимума с 2016 года.

После 24 октября, когда произошло трагическое событие, продажи черной одежды в стране выросли с 200–300 до 10 тыс. единиц черной одежды.

В Таиланде Сирикит обожествляли, а в ее день рождения традиционно отмечали День матери. Из-за траура в Таиланде изменили правила для туристов.

В течение ближайших месяцев как местным жителям, так и гостям страны рекомендуется проявлять уважение и сдержанность. В одежде предпочтение стоит отдавать неярким, приглушенным цветам, особенно вблизи королевских резиденций и на официальных мероприятиях. Хотя ношение черного цвета не является обязательным для туристов, им не следует вести себя слишком раскованно.

Вечеринки с громкой музыкой могут быть восприняты как неуважение. Возможны ограничения доступа или изменения в расписании посещения храмов, государственных учреждений и общественных мероприятий.

Ранее турагент назвала популярные у россиян направления отдыха на Новый год.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами