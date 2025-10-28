Ураган «Мелисса» обрушился на Ямайку

Ураган «Мелисса» обрушился на юго-запад Ямайки. Об этом сообщает Национальный центр по наблюдению за ураганами (NHC) США.

«Мелисса» пятой категории обрушился на Ямайку. Одно из самых сильных обрушений урагана в Атлантическом бассейне за все время наблюдений», — говорится в сообщении.

Максимальная устойчивая скорость ветра превышает 81 метр в секунду, добавили метеорологи.

До этого сообщалось, что американским военным, возможно, придется помочь странам Карибского бассейна справиться с гуманитарным кризисом из-за урагана «Мелисса» вместо проведения операции по борьбе с наркокартелями.

Несколько дней назад «Известия» со ссылкой на Национальный центр США по наблюдению за ураганом писали, что «Мелисса» может угрожать островному государству Ямайка, юго-западной части Республики Гаити, кубинским провинциям Гранма, Сантьяго-де-Куба, Гуантанамо и Ольгин. Скорость тропического шторма тогда увеличилась до 150 км/ч, что позволило классифицировать его как ураган первой категории.

Ранее базу США в Гуантанамо эвакуировали из-за урагана «Мелисса».