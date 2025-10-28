В Москве арестовали мужчину, который пять лет истязал своих дочерей

Суд в Москве отправил в СИЗО мужчину по делу об истязании детей

Суд в Москве отправил в СИЗО 43-летнего местного жителя, которого обвиняют в истязании собственных дочерей, которым не исполнилось 18 лет. Об этом сообщает Следственный комитет РФ в своем Telegram-канале.

«По ходатайству следователей столичного СК обвиняемому в истязании несовершеннолетних дочерей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

Следствие считает, что обвиняемый в 2020-2025 годах бил своих детей и в целом жестоко с ними обращался в квартире в Шипиловском проезде. Заявление на мужчину написала мать девочек. На него завели уголовное дело по статьям «Истязание» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

21 октября 41-летнего жителя Запорожской области заподозрили в систематических избиениях 12-летней девочки. По версии следствия, мужчина, проживая с женщиной и ее малолетней дочерью, систематически избивал ребенка из-за личной неприязни.

Девочку изъяли из семьи и поместили в Мелитопольский областной центр социально-психологической реабилитации детей.

Ранее в Бурятии осудили женщину, которая избивала своих детей и бросила в сына нож.