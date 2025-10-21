Россиянин избивал 12-летнюю дочь возлюбленной и попал под уголовное дело

В Запорожской области 41-летнего сельчанина заподозрили в систематических избиениях 12-летней девочки. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Все происходило в селе Прудентово Приазовского района в период с января 2023 года по сентябрь текущего года. По версии следствия, местный житель, проживая с женщиной и ее малолетней дочерью, систематически избивал ребенка из-за личной неприязни. Мужчина беспричинно причинял ей физическую боль и психические страдания.

Девочку изъяли из семьи и поместили в Мелитопольский областной центр социально-психологической реабилитации детей — ей оказывают психологическую помощь. Возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 2 статьи 117 УК РФ — истязание. Подозреваемого доставили к следователям, по делу назначены судебно-медицинские экспертизы.

