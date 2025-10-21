На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянин избивал 12-летнюю дочь возлюбленной и попал под уголовное дело

В Запорожской области мужчину заподозрили в избиениях дочери возлюбленной
true
true
true
close
Annette Riedl/dpa/Global Look Press

В Запорожской области 41-летнего сельчанина заподозрили в систематических избиениях 12-летней девочки. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Все происходило в селе Прудентово Приазовского района в период с января 2023 года по сентябрь текущего года. По версии следствия, местный житель, проживая с женщиной и ее малолетней дочерью, систематически избивал ребенка из-за личной неприязни. Мужчина беспричинно причинял ей физическую боль и психические страдания.

Девочку изъяли из семьи и поместили в Мелитопольский областной центр социально-психологической реабилитации детей — ей оказывают психологическую помощь. Возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 2 статьи 117 УК РФ — истязание. Подозреваемого доставили к следователям, по делу назначены судебно-медицинские экспертизы.

Ранее в Бурятии женщина систематически избивала своих детей и бросила в сына нож.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами