Песню «Розы гибнут на газонах, а шпана на красных зонах» признали экстремистской

Минюст РФ внес песню шансонье Мафика в реестр экстремистских материалов
Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Минюст России включил песню исполнителя музыки в жанре шансон Мафика «Розы гибнут на газонах, а шпана на красных зонах» в список экстремистских материалов. Композиция появилась в перечне 28 октября под номером 5485.

Песня и ее текстовое содержание признаны экстремистскими решением Приморского краевого суда от 26 августа 2025 года.

До этого суд в Санкт-Петербурге признал песню «Порнофильмов» «Выключите гимн» экстремистской.

В суд с жалобой на композицию обращалась прокуратура. После вынесения решения Минюст РФ должен будет включить трек «Выключите гимн» в список экстремистских материалов. Затем Роскомнадзор заблокирует его в интернете.

Солист группы Владимир Котляров признан иноагентом в РФ, в списке экстремистских материалов есть еще две песни группы — «Это пройдет» и «Нищих убивай!».

Ранее в реестр иноагентов добавили двух журналисток и востоковеда.

