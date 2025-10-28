На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Фанат купил свидание с певицей, на которое она пришла с мужем

SСMP: японец купил за $4000 свидание с певицей, куда она пришла с мужем
SCMP

Поклонник певицы Тоуки Тоодзуки из Японии заплатил $4000 за «романтическое свидание», на которое она пришла с мужем, пишет South China Morning Post.

Тоодзуки — популярная в Японии певица, известная своей «миниатюрной» внешностью и активностью в соцсетях, где у нее более 80 тысяч подписчиков. Один из ее преданных поклонников, известный под ником Нино, рассказывал, что поддерживал певицу четыре года, покупая мерч и билеты на выступления. Когда Тоодзуки объявила акцию — «однодневное свидание в Диснейленде», фанат не раздумывая заплатил немалую сумму, включавшую расходы на вход, еду, фотографии и даже оплату телохранителя.

«Это был волшебный день, я чувствовал себя в сказке», — признался мужчина.

Однако спустя несколько дней он узнал, что «телохранитель» на фото был не охранником, а мужем Тоодзуки, о существовании которого она умолчала. После того, как правда вскрылась, певица опубликовала заявление, извинившись перед поклонниками. Также она заявила, что обращается к юристам и полиции в связи с «распространением ложной информации».

Ране айдола из Японии осудили за предложение переводчице сходить с ним в туалет.

