На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Школа потребовала у 13-летней девочки «справку о девственности»

В Индии 13-летнюю девочку отказались принять в школу без справки о девственности
true
true
true
close
hxdbzxy/Shutterstock/FOTODOM

Мусульманская школа в Индии потребовала у 13-летней девочки «справку о девственности» после возвращения с каникул. Об этом сообщает Times of India.

Скандал произошел на прошлой неделе в Морадабаде. Ученица школы для девочек столкнулась со странным требованием сотрудника при подаче документов. Отец школьницы подал жалобу в полицию и Управление по делам образования, обвинив администрацию школы в хищении платы за обучение, домогательствах и клевете.

«Моя дочь была принята в это медресе в 2024 году. В 2025 году она была переведена в 8-й класс, за что мы заплатили 35 тысяч рупий. Когда моя жена привела ее обратно после короткого визита к семье в июле, сотрудник, ответственный за прием, и директор школы отказались принять мою дочь без медицинского освидетельствования, подтверждающего ее девственность», — отметил мужчина.

Когда семья отказалась исполнить это требование, сотрудники якобы оскорбили мать ученицы, напали на нее и настояли на переводе школьницы в другое учебное заведение. Руководство школы не стало комментировать этот инцидент.

Ранее в сети появились «списки студенток-девственниц» из национального университета в Казахстане.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами