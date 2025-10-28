Школа потребовала у 13-летней девочки «справку о девственности»

В Индии 13-летнюю девочку отказались принять в школу без справки о девственности

Мусульманская школа в Индии потребовала у 13-летней девочки «справку о девственности» после возвращения с каникул. Об этом сообщает Times of India.

Скандал произошел на прошлой неделе в Морадабаде. Ученица школы для девочек столкнулась со странным требованием сотрудника при подаче документов. Отец школьницы подал жалобу в полицию и Управление по делам образования, обвинив администрацию школы в хищении платы за обучение, домогательствах и клевете.

«Моя дочь была принята в это медресе в 2024 году. В 2025 году она была переведена в 8-й класс, за что мы заплатили 35 тысяч рупий. Когда моя жена привела ее обратно после короткого визита к семье в июле, сотрудник, ответственный за прием, и директор школы отказались принять мою дочь без медицинского освидетельствования, подтверждающего ее девственность», — отметил мужчина.

Когда семья отказалась исполнить это требование, сотрудники якобы оскорбили мать ученицы, напали на нее и настояли на переводе школьницы в другое учебное заведение. Руководство школы не стало комментировать этот инцидент.

