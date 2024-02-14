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В Казахстане в сети появились «списки студенток-девственниц» из национального университета

В Казахстане в чат вуза выложили списки со студентками-девственницами

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Телеграм-канал «Qumash»

В Казахстане в одной из студенческих групп в WhatsApp опубликовали списки студенток первого-четвертого курсов Казахского национального университета, которые должны сдать флюорографию. Кроме фамилий и имен в списках были другие личные данные студентов. Об этом сообщает Telegram-канал Qumash.

По данным канала, в списках напротив каждого имени были указаны ИНН, номера телефонов учащихся, а также медицинские данные, в частности, кто из студенток девственница, а кто нет. Документы разошлись по другим группам.

Министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек отметил, что огорчен случившимся, и подчеркнул, что ведомство взяло на контроль факт «безалаберного отношения к личным данным», передает издание Orda.kz.

Ранее в ЦБ сообщили, что кибермошенники украли у клиентов российских банков рекордную сумму в 2023 году.

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