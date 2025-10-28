В Сургуте у подростка случился приступ эпилепсии после уличного конфликта

Подросток впал в эпилептический припадок после драки со сверстником в Сургуте

В Сургуте у подростка случился приступ после драки со сверстником. Видео инцидента опубликовал Telegram-канал «ЧП Сургут».

Толпа подростков окружила несовершеннолетнего в районе ТРЦ «Аура». Один из них ударил мальчика, заявив, что сделал это в целях самозащиты — якобы тот пытался сломать ему руку. Но в итоге у его оппонента начался приступ эпилепсии.

Судя по всему, конфликт между школьниками произошел из-за электронной сигареты. Увидев, в каком состоянии находится пострадавший, молодые люди растерялись, но так и не вызвали скорую.

Проверку по факту инцидента начали в УМВД, прокуратуре ХМАО и следственном управлении СКР по региону.

«В ходе проверки будет дана оценка исполнению уполномоченными органами законодательства в сфере профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, а также работе органов внутренних дел по своевременному реагированию на сообщения о совершении преступлений», — уточнили в надзорном ведомстве.

Ранее в Пермском крае подростки избили сверстника, требуя извинений.