На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Сургуте у подростка случился приступ эпилепсии после уличного конфликта

Подросток впал в эпилептический припадок после драки со сверстником в Сургуте
true
true
true

В Сургуте у подростка случился приступ после драки со сверстником. Видео инцидента опубликовал Telegram-канал «ЧП Сургут».

Толпа подростков окружила несовершеннолетнего в районе ТРЦ «Аура». Один из них ударил мальчика, заявив, что сделал это в целях самозащиты — якобы тот пытался сломать ему руку. Но в итоге у его оппонента начался приступ эпилепсии.

Судя по всему, конфликт между школьниками произошел из-за электронной сигареты. Увидев, в каком состоянии находится пострадавший, молодые люди растерялись, но так и не вызвали скорую.

Проверку по факту инцидента начали в УМВД, прокуратуре ХМАО и следственном управлении СКР по региону.

«В ходе проверки будет дана оценка исполнению уполномоченными органами законодательства в сфере профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, а также работе органов внутренних дел по своевременному реагированию на сообщения о совершении преступлений», — уточнили в надзорном ведомстве.

Ранее в Пермском крае подростки избили сверстника, требуя извинений.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами